Самарские приставы арестовали «Мерседес» должника, который не оплатил 157 штрафов

Самарец погасил задолженность через три дня. Фото: ФССП по Самарской области

Судебные приставы Самары наложили арест на автомобиль должника, который накопил 157 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Мужчине пришлось полностью погасить долг, чтобы не лишиться своего «Мерседеса».

Житель Самары неоднократно нарушал ПДД и накопил долг по штрафам в размере свыше 63 тысяч рублей. Он продолжал уклоняться от выплаты долга и судебный пристав высен постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 145 тысяч рублей.

- Таким образом, самарец накопил долг на общую сумму более 208 тысяч рублей. Мужчина игнорировал неоднократные требования погасить задолженность, поэтому судебный пристав-исполнитель был вынужден арестовать транспортное средство, принадлежащее должнику, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД, автомобиль должника был обнаружен и остановлен. Мужчине предложили оплатить долг на месте с помощью терминала, однако тот отказался. Тогда пристав составил акт описи и ареста его «Мерседеса». Узнав о том, что в случае неоплаты долга в установленный срок, его автомобиль будет реализован, должник через три дня погасил штрафы и исполнительский сбор и вернул свое транспортное средство.