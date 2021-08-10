Директор музея им. Алабина Андрей Кочетков поделился впечатлениями от «Сада баланса» возле будущей Третьяковки в Самаре

Работы по созданию нового уникального общественного пространства продолжаются Фото: Андрей КОЧЕТКОВ

Директор Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина Андрей Кочетков побывал на строительной площадке филиала Третьяковской галереи на месте бывшей Фабрики-кухни. Рядом с Третьяковкой совсем скоро появится уникальное общественное пространство «Сад баланса». Сейчас работы по благоустройству территории продолжается, Кочетков поделился впечатлениями от увиденного.

- В «Саду» много смыслов и пространства для рассуждений: о прошлом и будущем, природе и человеческом, индустриальном и постиндустриальном и другой почти бесконечной веренице смыслов. Когда травы взойдут, а деревья подрастут тут будет хорошо размышлять, - отметил директор музея Алабина.

Андрей Кочетков сравнил «Сад баланса» с античными руинами, которые возводились пару веков назад на русских равнинах. По словам Кочеткова, работа по созданию уникального общественного пространства – это работа со сложной городской памятью развалин завода ЗИМ.

- Камни и детали кирпичных стен, перевезённые через дорогу, заново сделанные ржавые буквы, из которых можно с разных точек обзора сложить не только аббревиатуру Завода имени Масленникова, но и найти нечто совершенно иное, - рассказал Андрей Кочетков.

Директор областного музея уверен, что «Сад баланса» будет нечто новым для самарского жителя. Не исключено, что реакция горожан на общественное пространство будет неоднозначная, но это и дает толчок двигаться вперед и создавать в городе что-то новое и современное.