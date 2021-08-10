В Тольятти волонтеры "Тольяттикаучука" очистили берег на полуострове Копылово

"Тольяттикаучук" заботится об очистке береговых линий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры предприятия "Тольяттикаучук" вместе с семьями и друзьями привели в порядок береговую линию на полуострове Копылово. Место, где так любят отдыхать жители автомобильной столицы, стало значительно чище.

Активисты работали два часа. За это время с двух километров пляжа собрали 230 мешков пластика и бытового мусора. Всего в мероприятии приняли участие 32 человека.

Порядок на водных объектах и около них - один из наболевших вопросов в регионе. Берега Волги, других водоемов часто загрязняют отдыхающие. Неравнодушные граждане выручают, среди них - сотрудники предприятия "Тольяттикаучук".

- Это мой первый добровольческий проект. И я рад, что он нашёл отклик у коллег. Мы приехали в свой выходной день и помогли навести порядок на территории, по которой проходит напорный коллектор очищенных стоков нашего предприятия, - поделился инициатор субботника, инженер-технолог установки нейтрализации и очистки сточных вод "Тольяттикаучука" Александр Колесниченко.

Александр поблагодарил за поддержку молодежный комитет и профсоюзную организацию. Также он обратил внимание на то, что после подобных акций люди задумываются. Уже в этот раз было видно, как некоторые уносили мусор в мешках.