В Самаре росгвардеец спас на улице мужчину, который бился в конвульсиях

Благодаря оперативности и профессионализму сержанта, мужчина остался жив. Фото: Росгвардия

Рано утром, проходя через Струковский сад, сержант Александр Аникин увидел, как мужчина лежит на асфальте и бьется в конвульсиях, а рядом стоит взлолнованная девушка.

Росгвардеец поспешил на помощь, перевернул парня на бок и зафиксировал голову. Через какое-то время мужчине стало лучше, и он пришел в себя. Приступ длился в течение 20 минут.

Благодаря оперативной и профессиональной помощи Александра Аникина, мужчина пришел в сознание и находился в безопасности. Однако от вызова скорой помощи он отказался.

Девушка, которая в этот момент находилась рядом, рассказала, что приступ стал одним из последствий перенесенного недавно инсульта. Пара была благодарна росгвардейцу за помощь.