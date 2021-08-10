В Кинеле у частного дома сгорела крыша. Показываем фото и видео с места ЧП

Очевидцами происшествия стали десятки людей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером 9 августа в Кинеле по адресу Вилоновская, 55 загорелся частный дом. По словам соседей, в нем давно никто не живет. На месте происшествия работали пожарные.

- 9 августа в 21:51 поступило сообщение. Горела крыша дома на площади 53 кв. м. Были задействованы 3 единицы техники и 12 человек. Пожар ликвидировали в 22:40, пострадавших не было, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Очевидцы происшествия снимали пылающий дом на телефоны. Огонь было видно из сквера "Ладное", где столпилась куча людей. Соседи предполагают, что возгорание произошло из-за старой проводки. Точные причины возгорания установят эксперты.