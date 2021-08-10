Дмитрий Азаров проверил готовность нового Дворца спорта к открытию

В Самаре можно будет проводить соревнования мирового уровня

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход подготовки Дворца спорта на Молодогвардейской к официальному открытию. В настоящий момент работы по реконструкции находятся на финальной стадии и близятся к завершению.

Напомним, новый Дворец спорта возводится на месте старого Дворца ЦСК ВВС. Новый спортивный объект возводится на площади более 29 тысяч квадратных метров. Основной спортивно-зрелищный блок включает ледовую арену с трибунами на 5000 зрителей, готовую к проведению крупных, в том числе международного уровня, соревнований, и других масштабных мероприятий и концертов.

Губернатор отметил, что Дворец спорта в Самаре является одной из немногих российских площадок такого уровня, где можно проводить мировые соревнования.

Особое внимание губернатор уделил и благоустройству вокруг спортивного объекта. В настоящее время строители обновляют гранит, устанавливают подсветку, скамейки и обустраивают газоны и цветочные клумбы.