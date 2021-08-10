В Самарской области ищут девушку-подростка с татуировкой акулы на щиколотке

Девушка может быть в Самарской области

Полицейские Самарской области объявили в розыск 17-летнюю Таланину Кристину Алексеевну, которая 20 июля сбежала из детского центра в Рязанской области. По данным полиции, подросток может находиться на территории Самарской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Кристине на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, голубые глаза и светлых короткостриженые волосы. У девушки есть особая примета – татуировке на щиколотке в виде головы акулы.

Подросток была одета в бирюзовую толстовку с капюшоном, синие шорты, на голове джинсовая кепка, а на ногах могут быть либо кроссовки, либо шлепанцы.

Сотрудники правоохранительных органов просят все, кто владеет информацией о местонахождении Таланиной Кристины обратиться по телефонам: ОУР Управления МВД по г. Самаре 8 (846) 373-75-60, 8-999-701-02-06 или по телефону вызова экстренных служб 112.