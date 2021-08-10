В Тольятти ищут пропавшую девочку

В Тольятти ищут несовершеннолетнюю девочку. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти ищут несовершеннолетнюю девочку 2008 года рождения, которая с 8 августа не возвращалась домой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что девочка ушла из дома 8 августа в период времени примерно с 13:00 до 18:00. Где она находится в настоящее время неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам в Тольятти 8 (8482) 39-10-51, 93-40-05, 93-43-84, или по номеру вызова экстренных служб – 112. Также можно обратиться в ближайший отдел полиции.