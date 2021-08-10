Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды10 августа 2021 19:00

Народная артистка Наталья Дроздова назначена художественным руководителем театра "Колесо"

В театре объявили о кадровых изменениях
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Народная артистка России Наталья Дроздова стала новым художественным руководителем тольяттинского театра "Колесо"

Народная артистка России Наталья Дроздова стала новым художественным руководителем тольяттинского театра "Колесо"

Народная артистка России Наталья Дроздова назначена новым художественным руководителем тольяттинского театра "Колесо".

Несколько лет назад Дроздова работала в руководстве театра, а в конце 80-х годов была там актрисой. Театр носит имя советского и российского режиссера Глеба Дроздова, супругой которого была Наталья Дроздова. После его смерти она занималась преподавательской деятельностью.

Во вторник, 10 августа, состоялся сбор труппы театра, во время которой обсудили подготовку к новому сезону, а также объявили о новых назначениях.

Также было объявлено, что директором театра назначен Вячеслав Тиунов.