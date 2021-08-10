Народная артистка Наталья Дроздова назначена художественным руководителем театра "Колесо"

Народная артистка России Наталья Дроздова стала новым художественным руководителем тольяттинского театра "Колесо"

Народная артистка России Наталья Дроздова назначена новым художественным руководителем тольяттинского театра "Колесо".

Несколько лет назад Дроздова работала в руководстве театра, а в конце 80-х годов была там актрисой. Театр носит имя советского и российского режиссера Глеба Дроздова, супругой которого была Наталья Дроздова. После его смерти она занималась преподавательской деятельностью.

Во вторник, 10 августа, состоялся сбор труппы театра, во время которой обсудили подготовку к новому сезону, а также объявили о новых назначениях.

Также было объявлено, что директором театра назначен Вячеслав Тиунов.