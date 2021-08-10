Жилой фонд в Самарской области готов к отопительному сезону на 73%

К отопительному сезону планируют подготовиться до 10 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жилой фонд Самарской области готов к предстоящему отопительному сезону на 73%. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сейчас в регионе продолжается масштабная перекладка сетей. Всего планируется переложить 70,3 км теплосетей и 72,9 км сетей водоснабжения.

Общая готовность объектов ЖКХ в регионе к отопительному сезону составляет 76%.

В регионе планируют, что полностью подготовить теплосети удастся до 10 сентября. Как обычно, в первую очередь с наступлением холодов к теплу будут подключать школы, больницы и детсады.