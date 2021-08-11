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Общество11 августа 2021 8:44

В Сызрани молодой человек за 10 тысяч рублей стал фиктивным директором фирмы

Он стал директором компании, но фактически ничем не управлял
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Парень предоставил паспорт, чтобы его сделали фиктивным директором

Парень предоставил паспорт, чтобы его сделали фиктивным директором

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани молодой человек стал фиктивным директором фирмы, за что получил 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Когда 25-летний сызранец получил предложение "возглавить" компанию, он был без работы и не имел заработка. Парень согласился и отдал свой паспорт для оформления документов. Фактически организацией он не управлял.

По факту незаконного использования документов для образования юридического лица возбудили уголовное дело. Как выяснилось, фиктивный директор ранее уже привлекался к уголовной ответственности.