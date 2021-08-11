Сотрудники Куйбышевского НПЗ и Самарского зоопарка спасли птенцов сокола

Соколят уже выпустили в дикую природу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Около двух месяцев назад в ходе демонтажа старого трубопровода на территории Куйбышевского НПЗ ремонтники нашли гнездо с тремя покрытыми пухом птенцами. Как оказалось позже, самка сокола пустельги поселилась на заводе и свила гнездо внутри изоляционного короба на неработающей трубе. После обнаружения находки все действия по демонтажу экстренно остановили. Сотрудники предприятия стали искать выход из сложившейся ситуации.

Перенести гнездо в другое место было нельзя - мать вряд ли бы вернулась к малышам. Специалисты отдела охраны окружающей среды завода обратились за помощью к орнитологам Самарского зоопарка. Там с радостью согласились оказать содействие. Спасательную операцию возглавил мастер участка №1 цеха №9 Максим Абибуллаев.

– Мы соорудили гнездо из зимней шапки, поднялись на подъёмнике. Я надел перчатки сначала, а потом понял, что птенцы совсем маленькие и в перчатках их не возьмёшь. Тогда руками аккуратно переложил в шапку и передал нашим экологам, - рассказал он.

В шапке соколят отвезли в зоопарк. В заботливых руках профессионалов птенцы оперились, научились летать и добывать себе пищу.

- Им было примерно 10 дней, когда они к нам попали. Мы поселили их в кабинете, чтобы они находились под постоянным присмотром. Две недели кормили с рук, рацион в основном состоял из насекомых и мелких грызунов. Как только птенцы оперились, начали сбегать из коробки и гулять по кабинету, мы перевели их в тренировочный вольер. Там они учились летать и охотиться, – рассказал заведующий отделом орнитологии учреждения Александр Маряшин.

Заводчане следили за судьбой найденышей все это время и навещали их. Наконец-то соколят выпустили в дикую природу. Это случилось недалеко от того места, где их нашли - там рядом леса и поля.