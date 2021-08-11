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Происшествия11 августа 2021 10:47

В Самарской области ночью перевернулась легковушка, двое пострадали

Водителя за год 16 раз штрафовали за нарушение правил
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Легковушка перевернулась в Самарской области. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка перевернулась в Самарской области. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области ночью перевернулся легковой автомобиль, пострадали два человека.

Авария произошла в Красноярском районе. На автомобиле Volkswagen Polo ехал 21-летний водитель, который в начале четвертого утра выехал за пределы проезжей части, врезался в знак и перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель, также помощь потребовалась 37-летней пассажирке легковушки. Обоих пострадавших отвезли в больницу.

По факту случившегося проводят проверку. Известно, что водителя за год 16 раз штрафовали за различные нарушения правил.