В Самаре по жителям дома на Ново-Садовой стреляют из окон

В Самаре уже месяц стреляют по людям во дворе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жильцы дома №194 по улице Ново-Садовой уже в течение месяца живут буквально в военной обстановке. В их дворе кто-то стреляет по машинам, собакам и даже по людям. Местные жители утверждают, что стрельба ведётся из пневматического или травматического оружия.

По рассказам свидетелей, стрельба происходит ориентировочно из третьей парадной, с 8 этажа. В квартире, из окон которой по прикидке местных жителей и стреляют, проживает несколько молодых людей кавказской внешности. Однако они утверждают, что к стрельбе не имеют никакого отношения.

Живущие под пулями самарцы обратились к своему участковому, но тот не стал разбираться в проблемах жильцов, сославшись на нехватку информации.

- Соседка вызывала участкового, он приходил. Но сказал, что не может сейчас найти стрелявшего. Попросил посмотреть и подумать, кто мог стрелять и потом сообщить ему – только в этом случае будут предприниматься какие-то меры, - рассказала «КП-Самара» местная жительница Ирина.

Во вторник, 10 августа, инцидент в очередной раз повторился. На этот раз пуля просвистела буквально около виска одной из девушек, сидевших на лавочке во дворе жилого дома. Очевидцы вновь вызвали сотрудников полиции.

- Получив вызов, сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия. Там они взяли заявление у гражданки 1969 года рождения по факту случившегося. На данный момент проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Пока дальнейшая судьба стрелка неизвестна.