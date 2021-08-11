В музее Алабина в Самаре пройдет выставка уникального самарского иконописца Григория Журавлева

Выставка будет проходить в музее Алабина

В Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина откроется выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва».

Григорий Журавлев уникальный художник, который писал иконы, картины на библейские сюжеты и портреты своих земляков, будучи без рук и ног. Карандаш и кисть он держал в зубах. Григорий Журавлев родился селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, ныне Нефтегорского района Самарской области и с рождения был инвалидом, но не смотря на это он получил образование и научился писать каллиграфическим почерком и рисовать.

Серия выставок стартовала в феврале этого года и прошла в Москве и Санкт-Петербурге. 19 августа экспозиция стартует на родине уникального иконописца – в Самаре.

Церемония открытия выставки с участием почётных гостей состоится в Музее имени Алабина 19 августа, в 19.00 час.

Рекомендуемое возрастное ограничение для посетителей выставки «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва: 0+