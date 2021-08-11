Самарское предприятие ОДК прошло проверку на соответствие стандартам качества

Предприятие соответствует всем стандартам качества Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Центр сертификации «Ростех-сертификат» успешно завершил сертификационный аудит систем менеджмента качества ПАО «ОДК-Кузнецов». Прохождение этой процедуры - стратегическое решения для организации. Это помогает улучшать результаты производства и дает основу для новых инициатив и развития.

Предметом аудита стала работа «ОДК-Кузнецов» в сфере проектирования, производства, обслуживания и ремонта авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, а также жидкостных ракетных двигателей. В ходе проверки эксперты отметили, что в вопросах развития системы менеджмента активно участвует руководство предприятия.

- Также была дана положительная оценка высокой квалификации сотрудников предприятия, совершенствованию парка производственного оборудования и большому потенциалу для улучшения результатов деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов», - подчеркнула руководитель центра сертификации «Ростех-сертификат» Анна Исаева.

«ОДК-Кузнецов» продолжает оставаться среди компаний с лучшим опытом управления качеством. Предприятие соответствует всем требованияем государственных стандартов.

- Это позволяет предприятию не только эффективно управлять процессами разработки, производства и сопровождения в эксплуатации гражданской и военной техники, но и участвовать в новых перспективных проектах, – заявил директор по качеству ПАО «ОДК-Кузнецов» Александр Кузнецов.