Предприниматели Самарской области освоили производство соков и разработали новые сорта вин

Новый большой промышленный сад в Кинельском районе уже дает свои плоды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководитель фракции "Единая Россия" в самарской губдуме Александр Живайкин в рамках контроля за реализацией госпрограммы региона "Комплексное развитие сельских территорий" и партийного проекта "Российское село" посетил ООО "Агросад" в Кинельском районе. Руководители компании занимаются активным развитием садоводства и агротуризма.

Так, в 2021 году на предприятии начали закладку большого промышленного сада общей площадью 620 гектаров. Проект рассчитан на пять лет. В его рамках на поле площадью 40 гектаров уже высадили 34 тысячи саженцев яблонь, отобранных на опытной станции сортов.

Работники комплекса используют самые современные технологии возделывания и посадки, орошения ухода и обработок. Это гарантирует хороший урожай вне зависимости от погоды.

Сельские предприниматели строят большие планы. Они уже освоили производство соков прямого отжима, разработали несколько собственных сортов плодово-ягодных вин и сидра. Да, запустить промышленное производство вин мешают пробелы в законодательстве, потому что напиток должен быть виноградным по закону, но сельские деятели не опускают руки. Высоко оценил их работу и Живайкин.

- Необходимо уделять больше внимания поддержке и развитию самарских брендов. Будут развиваться предприятия - будут рабочие места, налоговые отчисления. Мы проработаем вопрос об усилении мер поддержки самарских производителей,- подчеркнул депутат.