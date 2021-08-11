Президент России наградил самарских спортсменов, которые завоевали медали на Олимпийских играх

Самарские спортсмены представлены к госнаграде

11 августа 2021 года на официальном портале правовой информации опубликовали указ президента Российской федерации о награждении государственными наградами спортсменов, которые привезли с Олимпиады в Токио медали. В числе награжденных четверо самарских спортсменов.

Согласно подписанному документу, за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени награждены:

Шпажист Павел Сухов, выигравший серебро в командном турнире

Рапиристы Кирилл Бородачёв и Антон Бородачёв, ставшие серебряными призерами в командных соревнованиях

Гандболистка Ольга Фомина, которая в составе сборной России заняла второе месте в женском турнире

Редакция «Комсомольской Правды» поздравляет земляков с победой.