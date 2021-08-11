В Самаре снесут ещё одно ценное историческое здание

В историческом центре хотят снести еще один дом Фото: Антон ЧЕРЕПОК

По информации активистов фестиваля восстановления исторической среды “Том Сойер Фест”, на днях должны снести дом на Садовой, 228, «Дом самарской мещанки Сафоновой А.П.».

Притом здание числится в списке ценных градоформирующих объектов, которые и составляют облик исторического поселения. Однако список до сих пор не утвержден, а это значит, что никакой юридической защиты у подобных домов нет.

10 августа самарское отделение всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВВОПиК) зарегистрировали заявление на имя и.о. руководителя Управления гос. охраны объектов культурного наследия Самарской области И. С. Стафеева о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом самарской мещанки Сафоновой А.П.» г. Самара, ул. Садовая, д. 228, лит. А.

По закону, с момента регистрации заявления в УГООКН объект объявляется обладающим признаками объекта культурного наследия (ОКН) и находится под охраной государства. А значит, снос здания до рассмотрения заявления будет нарушением закона.

Как сообщила председатель совета Самарского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова, планируется снос Садовая, 228. ДУИ не устранили нарушения и снос будет проходить с нарушением п. 3 ст. 36 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия...», п. 5 п. 13 ст. 48 Градкодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. ДУИ не могли выставлять на аукцион этот объект с такими нарушениями. Но разыграли аукцион.

- ВООПИК выявили ошибки, направили письма в УГООКН, ДУИ, Администрацию города. Вчера отправили заявление на ввод в Объекты культурного наследия данного объекта, так как дом представляет для Самары высокую культурную ценность. Но сейчас узнаем, что закон не собираются соблюдать. Ожидается снос, - сообщила Нина Казачкова.