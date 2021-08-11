Самарцам рассказали, как получить компенсацию за вывоз мусора в частном доме

Самарцы могут получить до 50% от общей стоимости вывозы ТКО

Депутаты «Единой России», которые стали инициаторами выплаты компенсаций за вывоз мусора в частных домах, объяснили, как получить данную меру поддержки. Сейчас в общей сложности в городских округах региона жителями индивидуальных домов числятся 28 112 семей.

- Компенсацию получат горожане Самарской области, которые постоянно проживают в соответствующих по площади домах (от 80 до 250 квадратных метров), располагают документами, подтверждающими право собственности и не имеют «мусорных» долгов по квитанциям, - объяснили единороссы.

Для тех, кто не получает других льгот в сфере ЖКХ, сумма компенсации будет в пределах 50% от общей платы за вывоз мусора. Тем, кто уже находятся в списке «льготников», никаких документов оформлять не нужно. Всем остальным можно оформить компенсацию в управлении соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или на социальном портале профильного министерства suprema63.ru.