В Самаре с 13 по 15 августа 2021 года троллейбус №19 изменит свой маршрут

Троллейбусы временно изменят движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно изменят расписание движения троллейбуса №19. Общественный транспорт будет ходить по укороченному маршруту на время проведения ремонтных работ на проспекте Масленникова.

- С 13 по 15 августа 2021 года троллейбусы будут ездить от Барбошиной Поляны до кольца на пересечении Московского шоссе и Луначарского, - сообщили в городской администрации.

Остальной общественный транспорт, проходящий по маршруту ремонта, будет проезжать без ограничений, но без заезда на разворотное кольцо возле Ново-Садовой, 151а.