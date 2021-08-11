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Общество11 августа 2021 19:28

В Самаре с 13 по 15 августа 2021 года троллейбус №19 изменит свой маршрут

Это связано с ремонтными работами на проспекте Масленникова
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Троллейбусы временно изменят движение

Троллейбусы временно изменят движение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно изменят расписание движения троллейбуса №19. Общественный транспорт будет ходить по укороченному маршруту на время проведения ремонтных работ на проспекте Масленникова.

- С 13 по 15 августа 2021 года троллейбусы будут ездить от Барбошиной Поляны до кольца на пересечении Московского шоссе и Луначарского, - сообщили в городской администрации.

Остальной общественный транспорт, проходящий по маршруту ремонта, будет проезжать без ограничений, но без заезда на разворотное кольцо возле Ново-Садовой, 151а.