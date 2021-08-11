Пять человек чудом выжили в перевернувшемся на Хрящевском шоссе внедорожнике

Внедорожник получил сильные механические повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 11 августа, 2021 года на Хрящевском шоссе в Ставропольском районе произошла страшная авария, в которой чудом выжили пять человек. Водитель «Тойоты» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время из лечебных учреждений региона сообщений о пострадавших не поступало. По факту ДТП проводится проверка.

Свидетели аварии утверждают, что все пять человек, которые находились в момент аварии в автомобиле, выжили. Остановившиеся автолюбители помогли пострадавшим выбраться из покореженного салона внедорожника.