В Самарской области полицейские нашли 25 кустов конопли

Общая масса наркосодержащего растения составила 350 грамм Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В поселке Кинельского района у местного жителя на приусадебном участке нашли 25 кустов конопли.

— 46-летнего мужчину задержали, по его словам, выращивал растение он для себя и не собирался продавать, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Общая масса кустов конопли составила около 350 грамм. Помимо их у него обнаружили металлический измельчитель, приспособление для курения, папиросные гильзы, а также отдельные части растения, которые были высушены..

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до двух лет.