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Происшествия12 августа 2021 10:13

В Самарской области полицейские нашли 25 кустов конопли

Мужчина выращивал ее для себя
Ирина СИНЕГУБОВА
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Общая масса наркосодержащего растения составила 350 грамм

Общая масса наркосодержащего растения составила 350 грамм

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В поселке Кинельского района у местного жителя на приусадебном участке нашли 25 кустов конопли.

— 46-летнего мужчину задержали, по его словам, выращивал растение он для себя и не собирался продавать, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Общая масса кустов конопли составила около 350 грамм. Помимо их у него обнаружили металлический измельчитель, приспособление для курения, папиросные гильзы, а также отдельные части растения, которые были высушены..

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до двух лет.