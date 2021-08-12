WeWillRocYou:В Самаре поддержали российских олимпийцев хитом

Поддержка после соревнований – это вообще как дополнительный стимул. Фото: Кадр видео

Самарские артисты присоединились к флешмобу #WeWillRocYou — в поддержку российских олимпийцев. Именно под аббревиатурой ROC выступали россияне в Японии. И оказалось, что девиз созвучен песне Queen. Сейчас все наши спортсмены уже вернулись домой — и таким образом болельщики еще раз решили поблагодарить за все их успехи и праздник, который они подарили. На турнире россияне получили 71 медаль. 4 из них принесли в копилку сборной самарские фехтовальщики, рапиристы Кирилл и Антон Бородачёвы, шпажист Павел Сухов и гандболистка Ольга Фомина.

- Поддержка после соревнований – это вообще как дополнительный стимул. Иногда на тренировке перед соревнованиями думаешь – вот завоюю медаль, займу место, приеду домой – а там флешмоб в поддержку запишут или еще что-то. Конечно, это приятно! Спасибо большое землякам! - признался Павел Сухов.

Самарские артисты стали частью флешмоба, который шагает по стране. Баян в руки взял и знаменитый музыкант Сергей Войтенко.

- От души поздравляю всех наших спортсменов с заслуженными наградами. И несмотря ни на что, наши российские спортсмены самые лучшие. В этом году они заработали даже больше медалей, чем на прошлой Олимпиаде в Рио. И мы все вместе поем в честь наших спортсменов! - поделился он эмоциями.

В Самаре к флешмобу также присоединились солисты САТОБ, Шиз-оркестр «Каша», КВН-движение и многие другие. Поддержать спортсменов может каждый: записывайте свои видео, выкладывайте в соцсети и ставьте хештег. Пусть все страны знают, как мы поддерживаем своих!