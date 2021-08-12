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Общество12 августа 2021 11:15

В Самаре у СОФЖИ забрали земли проекта реновации «Пять кварталов»

Речь идет об участках, которые находятся в Ленинском районе
Ирина СИНЕГУБОВА
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Проект предполагает обновление исторической части Самары

Проект предполагает обновление исторической части Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проиграл суд департаменту управления имуществом — Арбитражный суд забрал земли проекта «Пять кварталов» у фонда.

Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Разбирательство было из-за земельных участков в Ленинском районе, расположенных по адресу Садовая, 116 и 118.

До этого СОФЖИ уже судился с мэрией из-за них. Участки входили в проект реновации «Пять кварталов», реализация которого была заморожена.

Проект «Пять кварталов» пытаются реализовывать с 2014 года. Он предполагает обновление исторической части Самары благодаря реновации застроенных территорий.