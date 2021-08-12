В Тольятти безработных женщин больше, чем мужчин

В Тольятти женщины ищут работу чаще мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти среди безработных жителей женщин больше, чем мужчин. Об этом сообщают в городской мэрии со ссылкой на центр занятости.

Численность безработных составляет 5 497 человек, среди которых 63,5% - женщины. Также среди безработных 16,2% составляют граждане в возрасте до 30 лет, 15,2% - пенсионеры.

С начала года в службу занятости обратились порядка 13 тысяч человек, из которых трудоустроили 8,7 тысячи. На переобучение направили 473 человека, на досрочную пенсию отправились 13 человек.

При этом городские предприятия заявили о необходимости принять на работу 12,6 тысячи человек. Из представленных вакансий 70,7% составляют вакансии для рабочих.