В Самаре пройдёт недельный фестиваль искусства «Назад в город»

В Самаре пройдёт фестиваль современного искусства

В Самаре с 19 по 25 августа пройдёт фестиваль современного искусства «Назад в город». Организатором выступит галерея «Виктория». На протяжении недели на различных площадках города пройдут однодневные выставки, перфомансы, экскурсии, спектакли и акции.

Откроется фестиваль с выставки Нади Ковбы «8 комнат», показа фильма о проекте и DJ-сета. В программе также значатся выставки Кирилла Ермолина-Луговского, Анна Леднёвой, Ильи Михеева и других. Театр-лаборатория «Самое своё» покажет свой спектакль-променад «Проект «Провал» с использованием дополненой реальности. Самарская художница Дарья Волкова поведёт экскурсию по проспекту Карла Маркса – самой недооценённой по её мнению улице Самары.

- Это больше медитация и челлендж, чем экскурсия. Легенда в том, что переход Карла Маркса – это обряд инициации самарца. Мы предлагаем пройти от начал и до конца всю улицу и попутно говорить об искусстве, истории города. Включиться, кстати, можно на любом этапе экскурсии, - поделилась своими планами с «КП-Самара» Дарья.

В течение всего фестиваля можно будет услышать аудиоспектакли питерского «Театра быта». Участие почти во всех активностях фестиваля – бесплатное. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.