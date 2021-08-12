Серебряный призер Олимпиады гандболистка Фомина стала заслуженным мастером спорта России

Ольга Фомина стала Заслуженным мастером спорта России. Фото - Instagram спортсменки

Гандболистке Ольге Фоминой, ставшей серебряным призером Олимпиады в Токио, присвоено звание «Заслуженного мастера спорта России».

Фомина родилась в Самаре, она воспитанница тольяттинского гандбола, сейчас выступает в составе местной «Лады». В составе сборной России она дошла до финала Олимпиады, где наша команда проиграла Франции.

Фомина также удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении российских олимпийцев подписал президент России Владимир Путин. Также были награждены самарские фехтовальщики - шпажист Павел Сухов, взявший серебро в командном зачете, и рапиристы братья Бородачевы, Кирилл и Антон, также дошедшие до финала со сборной России.

Медаль получила и Дарья Дмитриева, воспитанница тольяттинского гандбола, которая сейчас выступает за столичный ЦСКА, она также выступала в сборной страны на Олимпиаде.

Еще одна гандболистка тольяттинской «Лады» вратарь Анастасия Лагина была включена в резервный список сборной России на Олимпиаде.

Тренером женской гандбольной сборной на играх был наставник «Лады» Алексей Алексеев.