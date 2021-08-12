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Общество12 августа 2021 13:17

В Самаре в сквере Борцов Революции появятся деревянные мосты и сухой ручей

Мэр Самары проинспектировала ход строительных работ рядом с филиалом Третьяковской галереи
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Работы завершены на 75%. Фото:администрация Самары

Работы завершены на 75%. Фото:администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина посетила строительную площадку, где полным ходом ведутся работы по благоустройству сквера Борцов Революции и Сада баланса. Объекты находятся рядом с Фабрикой-кухней – будущим филиалом Третьяковской галереи.

В настоящее время в сквере уже построили ливневую канализацию и установили наружное освещение. Кроме того, подрядчик уложил на пешеходные дорожки плитку, которая изготовлена местным производителем по новой технологии. Такая технология делает плитку особо прочной и долговечной.

- Для озеленения территории Сада баланса был разработан особый дендроплан. В сквере возводятся пешеходные мосты из дерева и сухой ручей. Здесь будет много зеленых насаждений и парковых газонов, лекторий и бассейн с водной гладью, - рассказали в городской администрации.

Сейчас подрядчик занимается высадкой крупноразмерных деревьев. Работы на объекте завершены на 75%.