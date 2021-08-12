Армен Бенян: для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 надо привить ещё около 600 тысяч самарцев

Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 900 тысяч человек, а второй компонент получили 730 жителей региона. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 1,5 миллиона жителей региона, то есть нам осталось еще около 600 тысяч человек, мы выполнили 59% плана, - отметил Армен Бенян.

Министр рассказал, что в среднем в сутки в регионе прививают около 9 тысяч человек. При этом в основном в будни - наплыв желающих вакцинироваться достигает до 14 тысяч. В выходные желающих меньше - около 2-3 тысяч человек.

- Плановых показателей в 60% привитых для достижения коллективного иммунитета мы надеемся достичь к середине сентября, - заявил Армен Бенян.