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Общество12 августа 2021 13:31

Армен Бенян: для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 надо привить ещё около 600 тысяч самарцев

Сейчас в регионе первый компонент вакцины получили более 730 тысяч человек
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Борьба с коронавирусом продолжается

Борьба с коронавирусом продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 900 тысяч человек, а второй компонент получили 730 жителей региона. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 1,5 миллиона жителей региона, то есть нам осталось еще около 600 тысяч человек, мы выполнили 59% плана, - отметил Армен Бенян.

Министр рассказал, что в среднем в сутки в регионе прививают около 9 тысяч человек. При этом в основном в будни - наплыв желающих вакцинироваться достигает до 14 тысяч. В выходные желающих меньше - около 2-3 тысяч человек.

- Плановых показателей в 60% привитых для достижения коллективного иммунитета мы надеемся достичь к середине сентября, - заявил Армен Бенян.