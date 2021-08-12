Губернатор Дмитрий Азаров поручил закончить ремонт Заводского шоссе уже в ноябре 2021 года

Объект должны были сдать в прошлом году, но возникли трудности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросу реконструкции Заводского шоссе на участке от Авроры до 22 Партсъезда. Глава региона был недоволен тем, что объект не сдали вовремя.

- Мост через Сок – на 1,5 года раньше открыли! А у вас уже фактически год просрочки. Почувствуйте разницу, - обратился к представителя подрядной организации губернатор.

Напомним, реконструкцию начали проводить в 2019 году, по контракту объект должен был быть сдан до конца ноября 2020 года. Однако во время строительства возникли проблемы из-за электрических кабелей, которые были обнаружены на участке от улицы Профильной до проезда Мальцева. Потребовалась корректировка проекта.

- Совершенно точно есть некачественная подготовительная документация и неполная координация на этапе строительства. Разбирайтесь. Ноябрь – предельный срок, все работы должны быть завершены, - поставил задачу Дмитрий Азаров.

По словам подрядчика, в настоящее время работы на объекте выполнены на 80%. Рабочие почти завершили укладку верхнего слоя асфальта, смонтировали тротуары, пешеходные ограждения и установили освещение. До ноября подрядчик должен успеть завершить строительство 800 метров дополнительной полосы движения, для этого необходимо перенести электрокабели, а дальше обустроить тротуар и установить освещение на оставшемся участке.