Спасите своего ребенка! Украинец за двое суток заработал на жителях Тольятти 350 тысяч рублей

При обыске у него изъяли много налички, мобильные телефоны и SIM-карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей в Тольятти приехал из Украины. Не теряя времени на поиски официальной работы, он сразу нацелился на нечестный отъем денег у населения. Самой подходящей «аудиторией» ему показались пенсионеры. Самой «ходовой» формой «развода» - «Ваш родственник попал в беду».

И, надо сказать, что Андрей не прогадал. Хотя схема стара и о ней рассказывают везде и всюду, тольяттинские пенсионеры в большинстве своем на нее «купились».

- Он представился сотрудником полиции, сказал, что моя дочь человека сбила. Ох, я всегда говорила ей – не женское это дело рулить! – сокрушалась одна из потерпевших. – Она передала 100 тысяч рублей незнакомцу во дворе своего дома, чтобы спасти дочь от уголовного преследования. Разумеется, та ни в какое ДТП не попадала.

По той же схеме Андрей «развел» еще нескольких пенсионеров. Когда те дозвонились до своих «непутевых» и «спасенных» родственников, то поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Стражи порядка в этот раз среагировали быстро: уже 12 августа Андрея задержали.

- Он не судим, нигде не работает, в Россию въехал в конце июля, регистрации на территории Самарской области у него нет , - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – При обыске у него изъяли 350 тысяч рублей, мобильные телефоны и SIM-карты.

Уголовное дело полицейские возбудили по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество, сейчас стражи порядка выясняют, сколько пенсионеров Андрей успел «развести» на деньги.