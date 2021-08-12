В Самаре с 12 по 22 августа 2021 года перекроют улицу Агибалова из-за ремонта теплотрассы

Общественный транспорт пустят в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вводятся новые ограничения дорожного движения на время ремонта теплотрассы. Так, с 12 по 22 августа временно будет закрыта улица Агибалова, а общественный транспорт пустят в объезд.

- С 00:00 12 августа по 05:00 22 августа 2021 года по улице Агибалова на участке от Красноармейской до Рабочей будет временно ограничено движение транспорта, - сообщили в администрации Самары.

На время действующих ограничений общественный транспорт будет ходить по скорректированной схеме:

Троллейбусы № 4, 12, 15, 17, 20 проследуют по укороченному маршруту до Губернского рынка по Агибалова, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической и далее по своим маршрутам.

Троллейбусы № 6 и 16 в направлении площади Революции проследуют по Агибалова, Ульяновской, Самарской, Некрасовской и по своему маршруту. В обратном направлении по своему маршруту.

Автобусы № 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295 в направлении железнодорожного вокзала проследуют по Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, а обратно по своим маршрутам.

Автобус № 50 будет идти по Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту.

Автобус № 266 проследует по Красноармейской и Агибалова, а обратно по привычному маршруту.