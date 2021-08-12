В Самаре с 13 по 16 августа 2021 года временно закроют улицу Силина из-за перекладки теплотрассы

На Силина, 14 будут менять теплотрассу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. В настоящий момент работы на теплотрассах проводятся по всему городу. Так, с 13 августа 2021 года будут проводиться работы по техническому перевооружению теплотрасс на улице Силина.

- С 05:00 13 августа до 06:00 16 августа 2021 года в районе Силина, 14 будет проводиться перекладка теплосетевого объекта, движение на участке будет временно ограничено, - сообщили в городской администрации.

Самарцев просят с пониманием относиться к введению временных ограничений и заблаговременно планировать свой маршрут.