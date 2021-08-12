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Общество12 августа 2021 16:33

В Самаре можно в режиме онлайн посмотреть, где проводят ремонт теплосетей

Компания «Т Плюс» создала интерактивную карту реконструкции теплосетей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На сайте можно ознакомиться с актуальными местами, где сейчас проводят работы на теплосетях

На сайте можно ознакомиться с актуальными местами, где сейчас проводят работы на теплосетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал «Т Плюс» создал для жителей Самары и Новокуйбышевска интерактивную онлайн-карту, где можно ознакомиться с актуальной информацией по основным участкам ремонта тепловых сетей в городе.

- На сайте можно не только узнать место проведения работ, но и ознакомиться со сроками реконструкции и получить информацию о проводимых работах на объекте, - рассказали теплоэнергетики.

Напомним, в Самаре полным ходом продолжается подготовка к новому отопительному сезону. На многих улицах сейчас проводят работы по перекладке теплосетей, что в дальнейшем позволит предотвратить аварийные ситуации.