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Происшествия12 августа 2021 19:41

В Самарской области 61-летний водитель на «Рено» врезался опору моста

Авария произошла недалеко от Новосемейкино
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Водитель не пострадал. Фото: Сергей Бобин

Водитель не пострадал. Фото: Сергей Бобин

Вечером, 11 августа, около 19 часов вечера на трассе М-5 произошла серьезная авария. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 61-летний водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в опору моста.

- Водитель легкового автомобиля не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили полицейские.

Очевидцы в социальных сетях рассказали некоторые подробности аварии. Сразу после столкновения автомобиль загорелся, другие автомобилисты начали останавливаться, чтобы помочь попавшему в беду водителю. К счастью, пламя получилось сбить довольно быстро силами очевидцев.

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ВЛЕТЕЛ В ОПОРУ ПУТЕПРОВОДА/ДТП НА М5/САМАРА/РОССИЯ
ВЛЕТЕЛ В ОПОРУ ПУТЕПРОВОДА/ДТП НА М5/САМАРА/РОССИЯ
#самара #бобинсергей #дтп #дрон Будьте осторожнее на дорогах!