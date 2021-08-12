В Самарской области 61-летний водитель на «Рено» врезался опору моста

Водитель не пострадал. Фото: Сергей Бобин

Вечером, 11 августа, около 19 часов вечера на трассе М-5 произошла серьезная авария. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 61-летний водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в опору моста.

- Водитель легкового автомобиля не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили полицейские.

Очевидцы в социальных сетях рассказали некоторые подробности аварии. Сразу после столкновения автомобиль загорелся, другие автомобилисты начали останавливаться, чтобы помочь попавшему в беду водителю. К счастью, пламя получилось сбить довольно быстро силами очевидцев.