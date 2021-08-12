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Происшествия12 августа 2021 20:01

В Самаре молодая мать на 4 дня заперла в квартире двух своих детей, годовалый ребенок умер

Женщину задержали, ведется следствие
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Мать закрыла двоих детей в квартире, оставив одного запертым в детском кресле. Фото: СУ СКР по Самарской области

Мать закрыла двоих детей в квартире, оставив одного запертым в детском кресле. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Самары, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка.

По версии следствия, подозреваемая оставила двоих своих детей одних в квартире в микрорайоне Крутые Ключи. Младшего ребенка 2020 года рождения женщина зафиксировала спящим в детском кресле, после чего ушла из квартиры на 4 дня. 12 августа 2021 года в квартире обнаружили тело младшего ребенка без признаков жизни, о состоянии второго ребенка 2018 года рождения не сообщается.

В настоящее время подозреваемую задержали, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. На место происшествия выехал руководитель СУ СКР по Самарской области Марат Галиханов.