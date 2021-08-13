Адская жара не отпустит Самару и в эти выходные

Жара в Самарской области бьет все рекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Самаре с 13 по 15 августа 2021 года. Так, ждать спада жары не стоит в ближайшие дни, температура будет держаться в пределах +35 градусов.

-Во второй декаде августа средняя температура воздуха в Самарской области ожидается выше нормы на 5,5 – 6 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 13 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +30… 35 градусов днем, ночью до +19.

В субботу есть хоть и небольшая, но вероятность, что пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха также будет держаться в пределах +35 градусов, а ночью +16…+21.

15 августа, в воскресенье, синоптики даже обещают кратковременные дожди. В этот день может стать немного прохладнее до +29 градусов.