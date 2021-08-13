В Тольятти сгорели балконы с 5 по 8 этаж жилого дома на проспекте Степана Разина

Жильцов эвакуировали, есть пострадавшие Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти вечером, 12 августа, произошел крупный пожар в многоквартирном доме на проспекте Степана Разина. По данным ГУ МЧС по Самарской области, произошло возгорание балконов с 5 по 8 этажей.

- Вызов поступил в 19:34, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС. Горели оконные рамы на балконах и домашние вещи на общей площади 80 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС региона.

На месте ЧП работали 24 человека личного состава и 7 единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось в 20:54, а в 21:10 была объявлена ликвидация открытого горения.

Пожарные эвакуировали из здания 35 жильцов, 80-летний мужчина пострадал, ему потребовалась помощь медиков.