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Происшествия13 августа 2021 6:58

В Тольятти сгорели балконы с 5 по 8 этаж жилого дома на проспекте Степана Разина

Пожарные эвакуировали из многоэтажки 35 человек, пострадал 80-летний мужчина
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Жильцов эвакуировали, есть пострадавшие

Жильцов эвакуировали, есть пострадавшие

Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти вечером, 12 августа, произошел крупный пожар в многоквартирном доме на проспекте Степана Разина. По данным ГУ МЧС по Самарской области, произошло возгорание балконов с 5 по 8 этажей.

- Вызов поступил в 19:34, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС. Горели оконные рамы на балконах и домашние вещи на общей площади 80 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС региона.

На месте ЧП работали 24 человека личного состава и 7 единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось в 20:54, а в 21:10 была объявлена ликвидация открытого горения.

Пожарные эвакуировали из здания 35 жильцов, 80-летний мужчина пострадал, ему потребовалась помощь медиков.

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В Тольятти горели балконы на 4 этажах
В Тольятти горели балконы на 4 этажах
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