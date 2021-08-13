В Тольятти юрист завода перевел мошенникам более 1 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник управления юридической службы одного из заводов Самарской области попался на уловки мошенников и перевел им все свои сбережения.

- Мужчине позвонил неизвестный злоумышленник и сообщил, что на его имя оформляют кредит. Чтобы спасти деньги, тольяттинец должен был перевести средства на безопасный банковский счет, что тот и сделал, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Юрист лишился 1 миллиона 300 тысяч рублей. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются личности мошенников. Возбуждено уголовное дело.