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Происшествия13 августа 2021 8:30

В Тольятти юрист завода перевел мошенникам более 1 миллиона рублей

Мужчина попался на уловку мошенников и лишился крупной суммы денег
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник управления юридической службы одного из заводов Самарской области попался на уловки мошенников и перевел им все свои сбережения.

- Мужчине позвонил неизвестный злоумышленник и сообщил, что на его имя оформляют кредит. Чтобы спасти деньги, тольяттинец должен был перевести средства на безопасный банковский счет, что тот и сделал, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Юрист лишился 1 миллиона 300 тысяч рублей. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются личности мошенников. Возбуждено уголовное дело.