В Самаре на Пушкина, 139 произошел крупный пожар в жилом доме

Ночью сгорели дома старого фонда. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Ночью в Самаре на Пушкина,139 произошел крупный пожар в деревянном многоквартирном доме. Из здания эвакуировали 7 человек, погибших и пострадавших нет.

- Сообщение поступило в 03:26, пожару автоматически был присвоен повышенный ранг сложности – Пожар №2. На месте ЧП горели два жилых дома на общей площади 360 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние жилые строения, пожар был локализован в 05:07. Из горящего здания было эвакуировано 7 человек.

На месте ЧП работают 96 человек личного состава и 37 единиц спецтехники. В 06:26 была объявлена ликвидация пожара.