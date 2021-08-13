Самарский врач рассказала, как правильно расшифровать результаты тестов на антитела к коронавирусу

Тесты разных производителей дают разные резульататы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В настоящее время существует множество тест-систем по определению в крови антител к новому коронавирусу. В период активной вакцинации населения популярностью пользуются количественные тесты на IgG антитела, которые не только определяют наличие иммунного ответа после вакцинации или перенесенного заболевания, но и позволяют отследить, как меняется динамика уровня антител в крови с течением времени. Однако пациенты сталкиваются с трудностями при расшифровке теста, так как у каждого производителя своя шкала измерений.

Врач лабораторной диагностики «Инвитро – Приволжье» Ольга Красота рассказала, чем отличаются друг от друга тест-системы и как правильно расшифровать результаты.

- Количественные тесты позволяют определять IgG антитела к спайковому (S)-белку коронавируса и их концентрацию в крови. Такие тесты должны проводиться не раньше, чем на 42-й день после вакцинации «Спутник V», - рассказала Ольга Красота.

Врач отметил, что зачастую люди совершают ошибку, проводя тесты в динамике, но в разных лабораториях. Рекомендовано проводить исследование на базе одной лаборатории, чтобы в результатах не было расхождений.

Врач лабораторной диагностики «Инвитро-Приволжье» рассказала, какие тесты нужно сдавать после разных вакцинаций. Так, после вакцинации Спутник V, Спутник Лайт и КовиВак для точности можно сдать количественный тест хемилюминесцентный иммуноанализ по технологии Architect от производителя Abbott (США) или высокочувствительной иммуноферментный количественный анализ ИФА-БЕСТ (Вектор Бест, Россия). Эти тесты показали свою высокую точность определения антител и популярны среди пациентов.

Чтобы правильно определить результат, необходимо смотреть на количество антител в крови. Так в количественном тесте чем больше указано количество антител, тем выше иммунный поствакцинальный ответ. < 7,1 BAU/мл – отрицательный; ≥ 7,1 BAU/мл – положительный.

В иммуноферментном анализе - <10 BAU/мл – отрицательный; ≥10 BAU/мл – положительный.