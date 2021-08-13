В Самарской области 444 человека заболели коронавирусом за сутки, 20 скончались

Количество заболевших продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 13 августа 2021 года. Так, за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 444 человека. Всего с начала пандемии выявлено 82 288 случаев заболевания в регионе.

Из числа заболевших, 73 513 пациентов на сегодняшний день успешно завершили лечение, в том числе 207 человек выздоровели за последние сутки.

По данным на 13 августа, в Самарской области зарегистрировано 2 859 летальных случаев среди больных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 20 человек.