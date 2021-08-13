В Самарской области жители встретили богомола

Встретить богомола в Самаре - большая редкость Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Самары поделились с редакцией «КП-Самара» рассказом о необычном госте – богомоле. Насекомое залетело в дачный домик на охоту вместе с мотыльками.

- Дача у нас находится недалеко от Старосемейкино. Ночью была открыта дверь и включен свет. На лампочку слетелись мотыльки, а вместе с ними и богомол прилетел на охоту, - рассказала Александра журналисту «КП-Самара».

Девушка начала снимать необычного гостя на камеру телефона. Сначала он долго «умывался», расположившись под сидением стоящего велосипеда, а потом все же решил немного перекусить.

- Я отвернулась на 5 минут, а потом смотрю – он уже ужинает мотыльком, - говорит собеседник издания.

Стоит отметить, что в нашем региональном климате – это редкие гости. Обычно насекомые обитают на юге России и в Европе. Однако ученые заметили, что в 20-м век богомолы начали расширять свою среду обитания, мигрирую в соседние страны. Вероятно, что через некоторое время богомолы поселятся и в нашей области.