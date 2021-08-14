Житель Самарской области поставил на поток подделку результатов ПЦР-тестов на ковид

На парня уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексею 28 лет, он живет в небольшом поселке под Самарой. Недавно он открыл для себя «золотую жилу»: парень научился подделывать результаты тестов ПЦР-тестов и даже квитанций от имени одной из сети частных клиник. Продавал недорого, клиентов было хоть отбавляй. Вот только один из них оказался «подставой». Так в августе Алексей попал в руки самарских полицейских.

- В документах, который он продал «нашему человечку» во время проверочной закупки, стояла печать самарской клиники, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Вот только эксперты определили, что в клинике штамп немного иной, а значит, это подделка.

На Алексея возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов и печатей», чужую печать нашли и изъяли при обыске. Теперь парню грозят принудительные работы, арест или даже колония на срок до двух лет.