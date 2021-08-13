Все выжить не смогут: эксперт рассказал о климатических изменениях в Волге

В Волге продолжает гибнуть рыба Фото: СОЦСЕТИ

В акватории Волги из-за сильной жары происходят большие климатические изменения. Это приводит к перестройке экосистемы и гибель большого количества рыбы и других обитателей водоема. Экстремально высокие температуры способствовали тому, что и Волга и Куйбышевское водохранилище прогрелись до температуры выше 20 градусов на месяц раньше средних значений. Многолетние значения превышены на три градуса! Из-за этого вода активно "цветет", а сине-зеленые водоросли развиваются как никогда.

- Большая часть водорослей отцветает и погибает. Отмершие водоросли оседают на дно и уже вызывают гибель донных организмов. Стоит отметить, что в процессе разложения они также потребляют кислород. И из-за этого мы сейчас все еще не можем наблюдать улучшения этой ситуации, - рассказал заместитель директора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН Александр Файзулин прокомментировал цветение рек области.

Гибнущая рыба в Волге уже стала огромной проблемой. "Трупиками" усеяны все берега, неприятное зрелище и запах отпугивают отдыхающих. В Волге не слишком приятно купаться, так как у многих людей появляется аллергическая реакция. Но эксперт отмечает, что гибель обитателей экосистемы закономерна.

- К сожалению, те особи которым не будет хватать кислорода, будут погибать. В экосистеме такое происходит, но проблема с цветением воды в условиях климатических изменений глобальная, она должна решаться в масштабе всего Волжского бассейна, - отметил Александр Файзулин.

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