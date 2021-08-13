В Самаре с 13 по 20 августа 2021 года временно закроют движение на Пятой просеке

Движение будет закрыто на неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается работа по перекладке трубопроводов. В настоящее время на некоторых участках дорог введены временные ограничения для движения транспорта. Так, с 13 по 20 августа закроют движение на Пятой просеке.

- В связи с проведением работ по перекладке участка водопроводной сети по Пятой просеке на участке от дома №165Б по Шестой просеке до дома №103А по Пятой просеке с 07:00 13 августа 2021 года до 23:59 20 августа 2021 года временно ограничивается движение транспорта, - сообщили в администрации Самары.

Как отмечают сами коммунальщики, работа на данном участке осложняется тем, что трубопровод уложен на большой глубине – более 7 метров. Если произойдет утечка, то аварийно-восстановительные работы будут значительно усложнены. Именно поэтому было принято решение заменить 300 метров чугунной трубы на новую полиэтиленовую, с более длительным сроком службы.