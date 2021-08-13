В Самаре в "Газели" нашли пять тротиловых шашек

В Самаре в "Газели" обнаружили взрывчатку. Фото: Соцсети

В Самаре напротив дома №12 по Конному проезду в припаркованной «Газели» обнаружили взрывчатку. Местные сообщили в полицию, что обнаружили тротиловые шашки. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили периметр вокруг транспортного средства и эвакуировали жителей.

В полиции утверждают, что угрозы взрыва нет.

- Сотрудники прибыли на место, оцепили территорию, изъяли взрывчатку и передали военным сапёрам. По предварительным данным, взрывчатка была без запала и со следами коррозии, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

По словам специалистов, в "Газели" были пустотелые болванки от снарядов. Сейчас угроза уже ликвидирована, никто на месте происшествия не пострадал.