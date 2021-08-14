Рано радовались: на перекрестке пр.Ленина с ул.Челюскинцев в Самаре снова появятся торговые ряды

Ранее торговые ряды в районе перекрестка пр.Ленина и ул.Челюскинцев выглядели так
Фото: Архив "КП"
На пересечении проспекта Ленина с улицей Челюскинцев в Самаре 1 сентября вновь откроют торговые ряды. Напомним, местные жители ранее жаловались на вонь и антисанитарию. Рыночек, который был на этом месте, ликвидировали еще в 2013 году, но с переменным успехом торговля там шла и идет по сей день – с машин, с импровизированных «прилавков» и просто с коробок.
Если с чем-то не получается бороться, то это что-то нужно возглавить – видимо, так рассудили городские власти и объявили об открытии пяти круглогодичных торговых рядов в Самаре. Расположены они будут по следующим адресам:
- Красноглинский район: ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод (квартал 4, перед домом 9) – открылся 13 августа;
- Железнодорожный район: пересечение улиц Киевской и Тухачевского – открытие намечено на 27 августа;
- Октябрьский район: пересечении пр.Ленина и ул. Челюскинцев - открытие - 1 сентября;
- Ленинский район: перекресток улиц Дачной и Чернореченской, перед д. № 8 – открытие запланировано на 15 сентября;
- Куйбышевский район: ул. Белорусская, 131 – открытие - 15 сентября.
Власти говорят о новом формате сельхозярмарок: для них постоят специальные каркасно-тентовые конструкции, в которых предположительно будет комфортно торговать круглый год. Для пенсионеров выделят отдельные бесплатные места.
- Ярмарки являются большим подспорьем для жителей, особенно с малыми доходами, - заявил депутат Госдумы Виктор Казаков. - Здесь можно купить свежую продукцию по привлекательной цене недалеко от дома. Стоимость товаров на 20-30 процентов дешевле, чем в розничных магазинах.
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