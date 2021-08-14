В самарской школе впервые за 53 года делают ремонт в пищеблоке

Ремонт делают масштабный - с заменой электропроводки и коммуникаций Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В самарской школе №119, которая расположена в поселке Мясокомбинат, начали ремонт пищеблока. Интересно, что школа была построена в 1968 году, и с тех пор «кухню», где для детей готовят еду, не обновляли ни разу.

12 августа ход выполнения ремонтных работ проверил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Ремонт решили провести капитальный: с заменой электропроводки и канализации. Самые масштабные работы уже выполнены, плитка положена, новое оборудование закуплено, строители трудятся, все усиленно готовятся к началу нового учебного года.

Подрядчик обещает, что к 1 сентября пищеблок будет готов к работе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Подрядчик заверил, что к 1 сентября объект будет доделан, но мы обязательно будем держать на контроле, приедем и на следующей неделе, - рассказал Александр Живайкин. Контроль за ходом ремонта в школах – одна из приоритетных задач для фракции «Единая России» в Самарской губернской думе.